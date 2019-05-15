"Лацио" обыграл "Аталанту" и выиграл Кубок Италии

"Лацио" победил "Аталанту" в финале Кубка Италии (2:0). Голами отметились хавбек Сергей Милинкович-Савич и форвард Хоакин Корреа.

Отметим, что "Лацио" стал обладателем данного трофея в седьмой раз в своей истории.

Кубок Италии

Финал

"Аталанта" - "Лацио" - 0:2 (0:0)

Голы: Милинкович-Савич, 82 (0:1). Корреа, 90 (0:2).

"Аталанта": Голлини, Мазиелло, Паломино, Хатебур, Джимсити, Кастань (Гозенс, 85), Иличич, де Рон (Пашалич, 85), Фройлер, Гомес, Сапата (Барроу, 84).

"Лацио": Стракоша, Ачерби, Баштуш (Раду, 36), Марушич, Луис Фелипе, Лукас, Лулич, Пароло, Луис Альберто (Милинкович-Савич, 79), Иммобиле (Кайседо, 66), Корреа.

Предупреждения: Баштуш, 24. Мазиелло, 37. Лулич, 39. Сапата, 42. Лукас, 57. Фройлер, 80. Марушич, 88.

Судья: Банти.

15 мая. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".

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