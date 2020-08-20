Директор по связям с общественностью «Лацио» Стефано Де Мартино прокомментировал переход полузащитника Давида Сильвы в «Сосьедад».

Ранее 34-летний хавбек подписал контракт с испанским клубом, несмотря на договоренность с римлянами.

— За последние 48 часов было много сказано о ситуации с Сильвой, — приводит слова Де Мартино Radio Lazio. — «Лацио» всегда вел себя правильно, и мы до сих пор считаем, что когда кто-то дает слово, это что-то значит.

Хорошая новость в том, что наши фанаты больше не попадут в такие ловушки.

Давид Сильва обманул «Лацио», римский клуб в бешенстве