«Лацио» обыграл «Наполи» в 1/8 финала Кубка Италии

«Лацио» выиграл у «Наполи» в матче 1/8 финала Кубка Италии — 3:1. Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме.

Форвард римской команды Маттиа Цакканьи на 21-й минуте не смог реализовать пенальти, но затем хет-триком отметился голландский нападающий Тиджани Нослин. Единственный мяч неаполитанцев забил Джованни Симеоне.

В четвертьфинале «Лацио» сыграет с победителем матча «Интер» — «Удинезе» (19 декабря).