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«Лацио» обыграл «Наполи» в 1/8 финала Кубка Италии

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Лацио» выиграл у «Наполи» в матче 1/8 финала Кубка Италии — 3:1. Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме.

Форвард римской команды Маттиа Цакканьи на 21-й минуте не смог реализовать пенальти, но затем хет-триком отметился голландский нападающий Тиджани Нослин. Единственный мяч неаполитанцев забил Джованни Симеоне.

В четвертьфинале «Лацио» сыграет с победителем матча «Интер» — «Удинезе» (19 декабря).

Италия. Кубок. 1/8 финала
05 дек, 23:00. Olimpico (Рим)
Лацио
3:1
Наполи

Футбол
ФК Лацио
ФК Наполи
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«Лацио» — «Наполи»: онлайн-трансляция матча Кубка Италии
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1
 Наполи 14 10 2 2 21-9 32
2
 Аталанта 14 10 1 3 36-16 31
3
 Фиорентина 13 8 4 1 27-10 28
4
 Интер 13 8 4 1 31-14 28
5
 Лацио 14 9 1 4 29-17 28
6
 Ювентус 14 6 8 0 22-8 26
7
 Милан 13 6 4 3 23-14 22
8
 Болонья 13 5 6 2 18-16 21
9
 Удинезе 14 5 2 7 16-21 17
10
 Эмполи 14 3 7 4 10-14 16
11
 Парма 14 3 6 5 20-22 15
12
 Торино 14 4 3 7 16-20 15
13
 Кальяри 14 3 5 6 15-24 14
14
 Дженоа 14 3 5 6 13-24 14
15
 Рома 14 3 4 7 14-20 13
16
 Лечче 14 3 4 7 7-22 13
17
 Верона 14 4 0 10 17-33 12
18
 Комо 14 2 5 7 14-26 11
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 Монца 14 1 7 6 12-17 10
20
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