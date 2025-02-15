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15 февраля 2025, 21:53

«Наполи» в концовке упустил победу над «Лацио»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Лацио» - «Наполи».
Фото Global Look Press

«Наполи» на выезде сыграл вничью с «Лацио» в матче 25-го тура итальянской серии А — 2:2.

Счет на 6-й минуте открыл форвард римлян Густав Исаксен. Семь минут спустя неаполитанцы отыгрались благодаря голу Джакомо Распадори. На 64-й минуте гости вышли вперед — автогол забил защитник «Лацио» Адам Марушич. Ничью хозяевам на 87-й минуте принес гол Булайе Диа.

«Наполи» (56 очков) продолжает лидировать в серии А. «Лацио» (46) идет четвертым в турнирной таблице.

Чемпионат Италии. Серия А. 25-й тур.
15 февраля 2025, 20:00. Олимпийский (Рим)
Лацио
2:2
Наполи
Источник: Таблица серии А
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Футбол
ФК Лацио
ФК Наполи
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3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
18
 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
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23.08 00:00 Рома – Фиорентина - : -
23.08 00:00 Аталанта – Сассуоло - : -
23.08 00:00 Болонья – Лацио - : -
23.08 00:00 Фрозиноне – Ювентус - : -
23.08 00:00 Дженоа – Наполи - : -
23.08 00:00 Интер – Монца - : -
23.08 00:00 Парма – Кальяри - : -
23.08 00:00 Торино – Милан - : -
23.08 00:00 Удинезе – Комо - : -
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