«Наполи» в концовке упустил победу над «Лацио»
«Наполи» на выезде сыграл вничью с «Лацио» в матче 25-го тура итальянской серии А — 2:2.
Счет на 6-й минуте открыл форвард римлян Густав Исаксен. Семь минут спустя неаполитанцы отыгрались благодаря голу Джакомо Распадори. На 64-й минуте гости вышли вперед — автогол забил защитник «Лацио» Адам Марушич. Ничью хозяевам на 87-й минуте принес гол Булайе Диа.
«Наполи» (56 очков) продолжает лидировать в серии А. «Лацио» (46) идет четвертым в турнирной таблице.
Источник: Таблица серии А
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