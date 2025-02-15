«Наполи» в концовке упустил победу над «Лацио»

«Наполи» на выезде сыграл вничью с «Лацио» в матче 25-го тура итальянской серии А — 2:2.

Счет на 6-й минуте открыл форвард римлян Густав Исаксен. Семь минут спустя неаполитанцы отыгрались благодаря голу Джакомо Распадори. На 64-й минуте гости вышли вперед — автогол забил защитник «Лацио» Адам Марушич. Ничью хозяевам на 87-й минуте принес гол Булайе Диа.

«Наполи» (56 очков) продолжает лидировать в серии А. «Лацио» (46) идет четвертым в турнирной таблице.