«Лацио» — «Наполи»: Лосано получил травму и был заменен
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В матче 13-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Наполи» нападающий гостей Ирвинг Лосано получил травму.
После толчка от Штефана Раду футболист не смог продолжить игру, получив травму ноги. Вместо него на поле вышел Кевин Малькюи, это произошло на 74-й минуте.
Мексиканец покинул поле с помощью врачей, к его ноге приложили лед. Для 25-летнего игрока это был 18-й матч в текущем сезоне. В его активе семь голов и два результативных паса.
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