В матче 13-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Наполи» нападающий гостей Ирвинг Лосано получил травму.

После толчка от Штефана Раду футболист не смог продолжить игру, получив травму ноги. Вместо него на поле вышел Кевин Малькюи, это произошло на 74-й минуте.

Мексиканец покинул поле с помощью врачей, к его ноге приложили лед. Для 25-летнего игрока это был 18-й матч в текущем сезоне. В его активе семь голов и два результативных паса.