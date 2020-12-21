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«Лацио» — «Наполи»: Лосано получил травму и был заменен

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В матче 13-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Наполи» нападающий гостей Ирвинг Лосано получил травму.

После толчка от Штефана Раду футболист не смог продолжить игру, получив травму ноги. Вместо него на поле вышел Кевин Малькюи, это произошло на 74-й минуте.

Мексиканец покинул поле с помощью врачей, к его ноге приложили лед. Для 25-летнего игрока это был 18-й матч в текущем сезоне. В его активе семь голов и два результативных паса.

Лацио — Наполи

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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