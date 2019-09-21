«Лацио» намерен продлить контракт с Хоакином Корреа

«Лацио» намерен подписать новый контракт с нападающим Хоакином Корреа. Нынешнее соглашение 25-летнего аргентинца рассчитано до 2023 года, сообщает Corriere dello Sport.

В контракте будет прописана сумма отступных за футболиста: 70 миллионов евро. А сам Корреа станет одним из самых высокооплачиваемых игроков римлян.

В нынешнем сезоне нападающий провел 4 матча во всех турнирах и забил 1 гол. В прошлом сезоне на его счету 9 точных ударов и 7 голевых передач в 44 встречах.

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