«Лацио» намекнул на назначение Сарри с помощью эмодзи сигареты
Пресс-служба «Лацио» намекнула на скорое объявление Маурицио Сарри главным тренером команды.
В официальном Twitter римлян появился пост с эмодзи сигареты. Позднее появилась еще одна запись, в которой говорится: «Кто же должен появиться?».
Chi ha da accendere? ?— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 9, 2021
Еще через несколько минут пресс-служба опубликовала картинку, на которой изображены спортивный костюм и здание банка.
??? pic.twitter.com/XrJzCfa0SF— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 9, 2021
62-летний Сарри известен своим пристрастием к курению. Кроме того, специалист предпочитает находиться в технической зоне в спортивном костюме, а в молодости специалист работал в банковской сфере.
8 июня ряд итальянских СМИ сообщил, что о назначении Сарри будет официально объявлено сегодня, 9 июня. Специалист должен занять место Симоне Индзаги, который возглавил «Интер».
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