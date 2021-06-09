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«Лацио» намекнул на назначение Сарри с помощью эмодзи сигареты

13:53
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Пресс-служба «Лацио» намекнула на скорое объявление Маурицио Сарри главным тренером команды.

В официальном Twitter римлян появился пост с эмодзи сигареты. Позднее появилась еще одна запись, в которой говорится: «Кто же должен появиться?».

Еще через несколько минут пресс-служба опубликовала картинку, на которой изображены спортивный костюм и здание банка.

62-летний Сарри известен своим пристрастием к курению. Кроме того, специалист предпочитает находиться в технической зоне в спортивном костюме, а в молодости специалист работал в банковской сфере.

8 июня ряд итальянских СМИ сообщил, что о назначении Сарри будет официально объявлено сегодня, 9 июня. Специалист должен занять место Симоне Индзаги, который возглавил «Интер».

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Иван Торопцев все материалы автора
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