«Лацио» намекнул на назначение Сарри с помощью эмодзи сигареты

Пресс-служба «Лацио» намекнула на скорое объявление Маурицио Сарри главным тренером команды.

В официальном Twitter римлян появился пост с эмодзи сигареты. Позднее появилась еще одна запись, в которой говорится: «Кто же должен появиться?».

Chi ha da accendere? ? — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 9, 2021

Еще через несколько минут пресс-служба опубликовала картинку, на которой изображены спортивный костюм и здание банка.

62-летний Сарри известен своим пристрастием к курению. Кроме того, специалист предпочитает находиться в технической зоне в спортивном костюме, а в молодости специалист работал в банковской сфере.

8 июня ряд итальянских СМИ сообщил, что о назначении Сарри будет официально объявлено сегодня, 9 июня. Специалист должен занять место Симоне Индзаги, который возглавил «Интер».