"Лацио" в гостях выиграл у "Сампдории" (2:1) в матче 34-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей дубль сделал Фелипе Кайседо, ранее выступавший за "Локомотив". У хозяев отличился Фабио Квальярелла. На 45-й минуте "Сампдория" хозяева остались в меньшинстве после удаления Гастона Рамиреса.

"Лацио" набрал 55 очков и занимает седьмое место. У "Сампдории" 48 очков и девятое место.

В следующем туре "Лацио" примет "Аталанту", а "Сампдория" на выезде сыграет с "Пармой".

Чемпионат Италии. Серия А

34-й тур

"Сампдория" - "Лацио" - 1:2 (0:2)

Голы: Кайседо, 3 (0:1). Кайседо, 19 (0:2). Квальярелла, 57 (1:2).

"Сампдория": Аудеро, Сала (Габбьядини, 82), Мурру, Феррари, Колли (Тонелли, 16), Экдаль, Рамирес, Прат, Линетти (Янкто, 46), Квальярелла, Дефрель.

"Лацио": Стракоша, Ачерби, Баштуш, Уоллас, Лукас, Лулич, Пароло, Ромулу (Марушич, 69), Катальди (Бадель, 78), Кайседо (Иммобиле, 64), Корреа.

Предупреждения: Феррари, 22. Рамирес, 23. Ачерби, 32. Уоллас, 71. Тонелли, 74. Мурру, 90. Лулич, 90+2. Сала, 90+2.

Удаление: Рамирес, 45.

Судья: Мареска.

28 апреля. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".

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