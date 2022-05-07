«Лацио» может подписать полузащитника «Аталанты» Пессину

«Лацио» интересуется полузащитником «Аталанты» Маттео Пессиной, сообщает Calciomercato.

По данным источника, бергамаски готовы продать 25-летнего итальянца в летнее трансферное окно, если получат достойное предложение, а римляне рассматривают возможность покупки футболиста.

В сезоне-2021/22 Пессина забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 34 матчах за «Аталанту». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.