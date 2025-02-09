«Лацио» разгромил «Монцу» в домашнем матче

«Лацио» с крупным счетом победил «Монцу» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Италии — 5:1.

У хозяев дубль оформил Педро и еще по голу на свой счет записали Адам Марушич, Фисайо Деле-Баширу и Валентин Кастельянос, который также отметился двумя результативными передачами. Автором единственного гола гостей стал Стефано Сенси, отличившийся с пенальти.

После этого матча «Лацио» с 45 очками поднялся на четвертую позицию в серии А. «Монца», потерпевшая четвертое поражение подряд, замыкает таблицу. На счету команды 13 очков.

Чемпионат Италии. Серия А. 24-й тур.

09 февраля 2025, 17:00. Олимпийский (Рим)

Другой матч дня завершился победой «Кальяри» над «Пармой» (2:1). У «Кальяри» (24) 13-е место в чемпионате, у «Пармы» (20) — 18-е.