«Лацио» сыграл в результативную ничью с «Миланом» в серии А

«Лацио» сыграл в результативную ничью с «Миланом» в третьем туре серии А — 2:2.

У римлян голы забили Валентин Кастельанос и Булайе Диа. «Россонери» ответили точными ударами Страхиньи Павловича и Рафаэля Леау.

«Лацио» набрал четыре очка и расположился на восьмом месте в таблице чемпионата Италии. «Милан» поднялся на 14-ю строчку с двумя баллами.

В следующем матче «Лацио» примет «Верону», а «Милан» встретится дома с «Венецией». Оба противостояния состоятся 15 сентября.