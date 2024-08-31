«Лацио» сыграл в результативную ничью с «Миланом» в серии А
«Лацио» сыграл в результативную ничью с «Миланом» в третьем туре серии А — 2:2.
У римлян голы забили Валентин Кастельанос и Булайе Диа. «Россонери» ответили точными ударами Страхиньи Павловича и Рафаэля Леау.
«Лацио» набрал четыре очка и расположился на восьмом месте в таблице чемпионата Италии. «Милан» поднялся на 14-ю строчку с двумя баллами.
В следующем матче «Лацио» примет «Верону», а «Милан» встретится дома с «Венецией». Оба противостояния состоятся 15 сентября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|3
|2
|1
|0
|8-2
|7
|
2
|Торино
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|
3
|Ювентус
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|
4
|Наполи
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
5
|Эмполи
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
6
|Удинезе
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Дженоа
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
8
|Парма
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Лацио
|3
|1
|1
|1
|6-5
|4
|
10
|Аталанта
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Верона
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
12
|Лечче
|3
|1
|0
|2
|1-6
|3
|
13
|Фиорентина
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
14
|Милан
|3
|0
|2
|1
|5-6
|2
|
15
|Кальяри
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
16
|Болонья
|3
|0
|2
|1
|2-5
|2
|
17
|Рома
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
18
|Монца
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|
19
|Комо
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
20
|Венеция
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.08
|19:30
|
Венеция – Торино
|0 : 1
|30.08
|21:45
|
Интер – Аталанта
|4 : 0
|31.08
|19:30
|
Болонья – Эмполи
|1 : 1
|31.08
|19:30
|
Лечче – Кальяри
|1 : 0
|31.08
|21:45
|
Лацио – Милан
|2 : 2
|31.08
|21:45
|
Наполи – Парма
|2 : 1
|1.09
|19:30
|
Фиорентина – Монца
|- : -
|1.09
|19:30
|
Дженоа – Верона
|- : -
|1.09
|21:45
|
Ювентус – Рома
|- : -
|1.09
|21:45
|
Удинезе – Комо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|3
|
|
Даниэль Москера
Верона
|2
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|2
|
|
Кенан Йылдыз
Ювентус
|2
|
|
Дарко Лазович
Верона
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|3
|1
|0
|
|
Марин Понграчич
Фиорентина
|1
|0
|0
|
|
Ассан Камара
Удинезе
|2
|0
|0
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