Гол Гендузи принес «Лацио» победу над «Лечче»

«Лацио» на своем поле обыграл «Лечче» в матче 12-го тура итальянской Серии А — 2:0.

Счет на 29-й минуте открыл Маттео Гендузи. В концовке второй гол римлян забил Тиджани Нослин.

«Лацио» (18 очков) поднялся на восьмое место в Серии А. «Лечче» идет 16-м в турнирной таблице — 10 очков.