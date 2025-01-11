«Лацио» сыграл вничью с «Комо»

«Лацио» в матче 20-го тура чемпионата Италии дома сыграл вничью с «Комо» со счетом 1:1.

На гол Булайе Диа гости ответили точным ударом Патрика Кутроне. На 58-й минуте при счете 1:0 красную карточку получил форвард римлян Лоум Чуана.

После этого матча «Лацио» с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Комо» с 19 очками — на 15-й строчке.