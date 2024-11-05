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«Лацио» обыграл «Кальяри»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Лацио» на своем поле переиграл «Кальяри» в матче 11-го тура чемпионата Италии — 2:1.

На 2-й минуте нападающий римской команды Булайе Диа открыл счет. Гостям удалось отыграться перед перерывом — отличился Зито Лувумбу. Во второй половине единственный гол забил форвард Маттиа Цакканьи, реализовавший пенальти на 75-й минуте.

«Кальяри» доигрывал матч вдевятером, так как на 79-й минуте Йери Мина и Мишел Адопо получили по второй желтой карточке.

Футбол
ФК Кальяри
ФК Лацио
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 Интер 11 7 3 1 25-13 24
3
 Аталанта 11 7 1 3 29-14 22
4
 Фиорентина 11 6 4 1 22-9 22
5
 Лацио 11 7 1 3 24-14 22
6
 Ювентус 11 5 6 0 19-7 21
7
 Милан 10 5 2 3 17-11 17
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11
 Эмполи 11 3 5 3 8-9 14
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 Рома 11 3 4 4 12-14 13
13
 Верона 11 4 0 7 16-24 12
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 Кальяри 11 2 3 6 9-19 9
15
 Дженоа 11 2 3 6 8-21 9
16
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