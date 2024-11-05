«Лацио» обыграл «Кальяри»

«Лацио» на своем поле переиграл «Кальяри» в матче 11-го тура чемпионата Италии — 2:1.

На 2-й минуте нападающий римской команды Булайе Диа открыл счет. Гостям удалось отыграться перед перерывом — отличился Зито Лувумбу. Во второй половине единственный гол забил форвард Маттиа Цакканьи, реализовавший пенальти на 75-й минуте.

«Кальяри» доигрывал матч вдевятером, так как на 79-й минуте Йери Мина и Мишел Адопо получили по второй желтой карточке.