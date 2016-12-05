08:55 5 декабря | ФУТБОЛ — Италия

"Лацио" извинился за оскорбительные слова Лулича в адрес Рюдигера

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Директор "Лацио" по коммуникациям Артуро Диаконале извинился от имени клуба за слова защитника Сенада Лулича, который оскорбил игрока "Ромы" Антонио Рюдигера. Лулич после проигранного со счетом 0:2 римского дерби выразил претензии Рюдигеру, заявив, что тот "два года назад продавал носки в Штутгарте, а теперь возомнил себя феноменом".

– Клуб сожалеет об этих комментариях и о том, как они были интерпретированы, – цитирует Football Italia Диаконале. – Прошу прощения от имени "Лацио". Эти заявления были сделаны игроком в запале после поражения в дерби. Он переступил черту. Нам всем нужен сейчас здравый рассудок, чтобы не допустить эскалации. Важно признавать свои ошибки.

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