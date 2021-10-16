«Лацио» нанес «Интеру» первое поражение в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии
«Лацио» на своем поле обыграл «Интер» в матче 8-го тура чемпионата Италии — 3:1.
В составе хозяев отличились Чиро Иммобиле (с пенальти), Фелипе Андерсон и Сергей Милинкович-Савич. Единственный гол гостей с пенальти забил Иван Перишич. Отметим, что «Интер» потерпел первое поражение в этом розыгрыше чемпионата Италии.
После гола Фелипе Андерсона, в результате которого «Лацио» вышел вперед в счете, на поле произошла потасовка. Желтые карточки за участие в инциденте получили по два футболиста от каждой команды: Дензел Дюмфрис и Лаутаро Мартинес у «Интера» и Сергей Милинкович-Савич и Фелипе Андерсон у «Лацио». После финального свистка прямую красную карточку за неспортивное поведение получил защитник римлян Луис Фелипе.
«Лацио» поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, на счету римлян 14 очков в 8 матчах. «Интер» идет на третьей строчке с 17 очками в 8 играх.
Чемпионат Италии. Серия А
8-й тур
«Лацио» — «Интер» — 3:1 (0:1)
Голы: Перишич, 12 — с пенальти (0:1). Иммобиле, 64 — с пенальти (1:1). Фелипе Андерсон, 81 (2:1). Милинкович-Савич, 90+1 (3:1).
«Лацио»: Рейна, Хюсай (Луис Альберто, 66), Габаррон, Луис Фелипе, Лукас (Катальди, 85), Марушич, Милинкович-Савич, Башич (Лаццари, 66), Педро (Дзакканьи, 75), Иммобиле, Фелипе Андерсон (Акпа-Акпро, 86).
«Интер»: Ханданович, Дармиан, де Врей, Димарко, Шкриньяр, Бастони (Дюмфрис, 67), Брозович, Гальярдини (Весино, 67), Барелла (Хакан Чалханоглу, 86), Джеко (Мартинес, 76), Перишич (Корреа, 67).
Предупреждения: Башич, 27. Гальярдини, 36. Бастони, 63. Мартинес, 83. Дюмфрис, 83. Фелипе Андерсон, 83. Милинкович-Савич, 83. Корреа, 87. Дармиан, 90+1.
Удаление: Луис Фелипе (90+7)
Судья: Иррати (Италия).
16 октября. Рим. Стадион Олимпийский.
Методология
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