«Лацио» и «Верона» сыграли вничью

«Лацио» и «Верона» в 17-м туре чемпионата Италии поделили очки. Команды обошлись без забитых голов.

Чемпионат Италии

Серия А

17-й тур

«Лацио» — «Верона» — 0:0

«Лацио»: Стракоша, Раду, Ачерби, Габаррон, Лукас, Лулич (Марушич, 71), Луис Альберто, Милинкович-Савич, Лаццари (Хони, 71), Кайседо (Пароло, 84), Иммобиле.

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер, Ррахмани, Кумбулла, Мигел Велозу, Лазович, Верре (Эйсерик, 70), Дзакканьи, Пессина, Борини (Давидович, 89).

Предупреждения: Кумбулла, 23. Милинкович-Савич, 29. Хони, 77. Раду, 80. Ррахмани, 86.

Судья: Абиссо.

5 февраля. Рим. Стадион Олимпийский.