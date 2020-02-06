Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Лацио» и «Верона» сыграли вничью

00:40
Теги:

«Лацио» и «Верона» в 17-м туре чемпионата Италии поделили очки. Команды обошлись без забитых голов.

Чемпионат Италии

Серия А

17-й тур

«Лацио» — «Верона» — 0:0

«Лацио»: Стракоша, Раду, Ачерби, Габаррон, Лукас, Лулич (Марушич, 71), Луис Альберто, Милинкович-Савич, Лаццари (Хони, 71), Кайседо (Пароло, 84), Иммобиле.

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер, Ррахмани, Кумбулла, Мигел Велозу, Лазович, Верре (Эйсерик, 70), Дзакканьи, Пессина, Борини (Давидович, 89).

Предупреждения: Кумбулла, 23. Милинкович-Савич, 29. Хони, 77. Раду, 80. Ррахмани, 86.

Судья: Абиссо.

5 февраля. Рим. Стадион Олимпийский.

Лацио — Верона

Дополнительная информация:

http://sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир