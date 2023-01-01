«Лацио» и «Рома» проявляют интерес к Иско

Бывший полузащитник «Севильи» Иско попал в сферу интересов «Лацио» и «Ромы». Оба римских клуба готовы подписать 30-летнего игрока, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее интерес к Иско также приписывался «Салернитане», «Вулверхэмптону» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

21 декабря испанец ранее расторг контракт с «Севильей», хотя перешел в клуб в августе.

Иско провел за «Севилью» 19 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.