«Лацио» и «Интер» сыграли вничью в матче 3-го тура серии A — 1:1. В другой игре «Парма» с минимальным счетом обыграла «Верону», забив гол на первой минуте.

Чемпионат Италии

Серия А

3-й тур

«Лацио» — «Интер» — 1:1 (0:1)

Голы: Мартинес, 30 (0:1). Милинкович-Савич, 55 (1:1).

«Лацио»: Стракоша, Ш.Раду (Баштуш, 16. Пароло, 46), Ачерби, Габаррон, Лукас (Акпа-Акпро, 80), Луис Альберто (Эскаланте, 80), Марушич (Фарес, 35), Милинкович-Савич, Лаццари, Иммобиле, Корреа.

«Интер»: Ханданович, де Фрай, Шкриньяр (Д`Амброзио, 79), Бастони, Видаль (Брозович, 73), Гальярдини (Янг, 67), Барелла, Хакими, Перишич (Сенси, 67), Лукаку, Мартинес (Санчес, 79).

Предупреждения: Фарес, 37. Лукаку, 42. Видаль, 70. Янг, 77. Лаццари, 79. Габаррон, 86. Барелла, 90+3.

Удаления: Иммобиле, 69. Сенси, 86.

Судья: Гвида.

4 октября. Рим. Стадион Олимпийский.

«Парма» — «Верона» — 1:0 (1:0)

Гол: Куртич, 1.

«Парма»: Сепе, Бруну Алвеш, Лаурини (Гальоло, 63), Дермаку, Пеццелла, Куцка, Куртич (Грасси, 74), Бругман, Эрнани (Дармиан, 63), Жервинью, Карамо (Корнелиус, 63).

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер, Димарко, Мерт Четин (Тупта, 86), Ловато (Лазович, 45), Дзакканьи (Сальседо, 58), Барак (Колли, 58), Тамез, Илич, Фавилли.

Предупреждения: Бруну Алвеш, 20. Димарко, 65.

Судья: Джуа.

4 октября. Парма. Стадион «Эннио Тардини».

«Беневенто» — «Болонья» — 1:0 (0:0)

Гол: Лападула, 66.

«Беневенто»: Монтипо, Глик, Кальдирола, Летиция, Фулон, Хетемай (Дабо, 62), Ионицэ (Туя, 73), Скьяттарелла, Яго Фальке (Импрота, 73), Капрари (Сау, 62), Мончини (Лападула, 15).

«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри (Сансоне, 78), Томиясу, Хики (Денсвил, 67), Медель (Данилу Ларанжейра, 19), Сориано, Сванберг (Виньято, 78), Схаутен, Паласио, Барроу, Сков Ольсен (Орсолини, 67).

Предупреждения: Сванберг, 74. Скьяттарелла, 79. Фулон, 82.

Судья: Соцца.

4 октября. Беневенто. Стадион «Чиро Вигорито».