«Лацио» хочет увеличить сумму отступных за Милинковича-Савича

«Лацио» хочет продлить контракт с полузащитником Сергеем Милинковичем-Савичем на улучшенных условиях. Римский клуб обеспокоен слухами о том, что на игрока претендует множество клубов, поэтому руководство намерено увеличить сумму отступных за хавбека.

Теперь сумма выкупа 24-летнего серба составит свыше 100 миллионов фунтов стерлингов, утверждает Sky Sports. На игрока претендуют «Интер», «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Милинкович-Савич провел 25 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.