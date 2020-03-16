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«Лацио» хочет увеличить сумму отступных за Милинковича-Савича

16:45
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«Лацио» хочет продлить контракт с полузащитником Сергеем Милинковичем-Савичем на улучшенных условиях. Римский клуб обеспокоен слухами о том, что на игрока претендует множество клубов, поэтому руководство намерено увеличить сумму отступных за хавбека.

Теперь сумма выкупа 24-летнего серба составит свыше 100 миллионов фунтов стерлингов, утверждает Sky Sports. На игрока претендуют «Интер», «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Милинкович-Савич провел 25 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

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