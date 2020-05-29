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«Лацио» хочет продлить контракт с Ачерби до 2024 года

11:19
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«Лацио» ведет переговоры о продлении контракта с защитником Франческо Ачерби, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, римляне надеются продлить контракт с 32-летним итальянцем до июня 2024 года с зарплатой в 2,5 млн евро.

Новая сделка должна понизить шансы защитника покинуть клуб, т.к. им интересуются «Интер» и «Челси».

В текущем сезоне Ачерби провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

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