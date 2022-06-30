«Лацио» хочет подписать защитника «Реала» Гилу

«Лацио» интересуется защитником «Реала» Марио Гилой, сообщает Marca.

Как утверждает источник, «Королевский клуб» готов отпустить 21-летнего испанца за 5 миллионов евро, а римляне считаются главным претендентом на футболиста.

На игрока также претендуют «Хетафе», «Сельта» и «Сассуоло».

В сезоне-2021/22 Гила забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 32 матчах за «Кастилью» — молодежную команду «Реала». Также защитник принял участие в 2 играх основного состава «сливочных» в чемпионате Испании и не отличился результативными действиями.