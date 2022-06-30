«Лацио» хочет подписать защитника «Реала» Гилу
«Лацио» интересуется защитником «Реала» Марио Гилой, сообщает Marca.
Как утверждает источник, «Королевский клуб» готов отпустить 21-летнего испанца за 5 миллионов евро, а римляне считаются главным претендентом на футболиста.
На игрока также претендуют «Хетафе», «Сельта» и «Сассуоло».
В сезоне-2021/22 Гила забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 32 матчах за «Кастилью» — молодежную команду «Реала». Также защитник принял участие в 2 играх основного состава «сливочных» в чемпионате Испании и не отличился результативными действиями.
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15
|Сампдория
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16
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17
|Салернитана
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18
|Лечче
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19
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Милан – Удинезе
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Фиорентина – Кремонезе
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Ювентус – Сассуоло
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Лацио – Болонья
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Салернитана – Рома
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Сампдория – Аталанта
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Верона – Наполи
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