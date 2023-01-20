«Лацио» хочет подписать нападающего «Реала» Диаса

«Лацио» хочет подписать нападающего «Реала» Мариано Диаса, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Римский клуб рассматривает 29-летнего доминиканца в качестве альтернативного варианта для Чиро Иммобиле, который в настоящее время травмирован.

Контракт Диаса с «Реалом» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 3 миллиона евро.

В этом сезоне игрок провел за «сливочных» пять матчей, но результативными действиями не отметился.