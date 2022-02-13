«Лацио» готов платить Романьоли 3 миллиона евро в год

Защитник «Милана» Алессио Романьоли получил предложение от «Лацио». Римский клуб готов платить футболиста 3 миллиона евро в год, сообщает Corriere dello Sport.

Сам 27-летний игрок считает более предпочтительным продолжение своей карьере в Риме, так как в детстве был болельщиком «Лацио», однако агент защитника Мино Райола считает лучшим вариант с «Ювентусом», так как там готовы сделать более выгодное в финансовом плане предложение.

В сезоне-2021/22 Романьоли провел 21 матч за «Милан», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Контракт игрока действует до конца июня 2022 года.