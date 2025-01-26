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«Лацио» — «Фиорентина»: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Италии

«Лацио» и «Фиорентина» встретятся в матче чемпионате Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Лацио» примет «Фиорентину» в матче 22-го тура итальянской серии А в воскресенье, 26 января. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Риме и начнется в 22.45 по московскому времени.

Ключевые события игры «Лацио» — «Фиорентина» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Италия. Серия А. 22-й тур
26 янв, 22:45. Olimpico (Рим)
Лацио
Фиорентина

Встреча команд в первом круге в сентябре 2024 года завершилась победой «фиалок» со счетом 2:1. «Лацио» набрал 39 очков в 21 матче чемпионата Италии, а «Фиорентина» — 33 очка в 20 матчах.

Футбол
ФК Лацио
ФК Фиорентина
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2
 Интер 20 14 5 1 51-18 47
3
 Аталанта 22 14 4 4 48-25 46
4
 Лацио 21 12 3 6 37-28 39
5
 Ювентус 22 8 13 1 35-19 37
6
 Милан 21 9 7 5 32-23 34
7
 Болонья 21 8 10 3 33-27 34
8
 Фиорентина 20 9 6 5 33-21 33
9
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 Торино 22 6 8 8 23-26 26
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12
 Дженоа 21 5 8 8 18-30 23
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