«Фиорентина» на выезде обыграла «Лацио»

«Фиорентина» в матче 22-го тура чемпионата Италии на выезде обыграла «Лацио» со счетом 2:1.

В составе «фиалок» отличились Ясин Адли и Лукас Белтран, римляне ответили точным ударом Адама Марушича на 90+2-й минуте.

После этого матча «Фиорентина» с 36 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Лацио» с 39 очками — на четвертой строчке.