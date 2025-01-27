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Сегодня, 00:43

«Фиорентина» на выезде обыграла «Лацио»

Сергей Разин
корреспондент
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«Фиорентина» в матче 22-го тура чемпионата Италии на выезде обыграла «Лацио» со счетом 2:1.

В составе «фиалок» отличились Ясин Адли и Лукас Белтран, римляне ответили точным ударом Адама Марушича на 90+2-й минуте.

После этого матча «Фиорентина» с 36 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Лацио» с 39 очками — на четвертой строчке.

Италия. Серия А. 22-й тур
26 янв, 22:45. Olimpico (Рим)
Лацио
1:2
Фиорентина

ФК Лацио
ФК Фиорентина
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 Интер 21 15 5 1 55-18 50
3
 Аталанта 22 14 4 4 48-25 46
4
 Лацио 22 12 3 7 38-30 39
5
 Ювентус 22 8 13 1 35-19 37
6
 Фиорентина 21 10 6 5 35-22 36
7
 Милан 21 9 7 5 32-23 34
8
 Болонья 21 8 10 3 33-27 34
9
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