«Лацио» и «Фиорентина» сыграют в чемпионате Италии 7 января

«Лацио» и «Фиорентина» сыграют в матче 19-го тура чемпионата Италии в среду, 7 января. Игру примет Олимпийский стадион в Риме (Италия). Начало встречи — в 22.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Лацио» — «Фиорентина» можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат Италии. Серия А. 19-й тур.

07 января, 22:45. Олимпийский (Рим)

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 22.40 мск.

В чемпионате Италии-2025/26 «Лацио» набрал 24 очка и занимает девятое место в таблице, а «Фиорентина» с 12 очками идет 18-й.

В предыдущем матче чемпионата римляне уступили «Наполи» (0:2), а соперником «лилий» был «Кремонезе» (1:0).