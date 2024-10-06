«Лацио» обыграл «Эмполи», Педро забил победный гол

«Лацио» в матче 7-го тура чемпионата Италии обыграл на своем поле «Эмполи» со счетом 2:1.

В составе римлян отличились Маттиа Цакканьи и Педро, у гостей гол на счету Себастьяно Эспозито. На 51-й минуте форвард хозяев Валентин Кастельанос не реализовал пенальти.

В другом матче тура «Болонья» сыграла вничью с «Пармой» (0:0).

«Лацио» с 13 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Эмполи» с 10 очками — на девятой строчке.