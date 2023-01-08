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Сегодня, 18:54

«Лацио» упустил победу в матче с «Эмполи»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Лацио» упустил победу в матче с «Эмполи» в рамках 17-го тура чемпионата Италии. Встреча закончилась со счетом 2:2.

Причем «Эмполи» сравнял счет на 4-й добавленной ко второму тайму минуте.

Римский клуб набрал 31 очко и занимает пятое место в турнирной таблице серии А.

«Эмполи» идет на 13-й строчке, имея в активе 19 очков.

Италия. Серия А. 17-й тур
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Лацио
2:2
Эмполи
Италия. Серия А. 17-й тур
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Специя
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Лечче

ФК Лацио
ФК Лечче
ФК Специя
ФК Эмполи
0
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