«Лацио» упустил победу в матче с «Эмполи»

«Лацио» упустил победу в матче с «Эмполи» в рамках 17-го тура чемпионата Италии. Встреча закончилась со счетом 2:2.

Причем «Эмполи» сравнял счет на 4-й добавленной ко второму тайму минуте.

Римский клуб набрал 31 очко и занимает пятое место в турнирной таблице серии А.

«Эмполи» идет на 13-й строчке, имея в активе 19 очков.