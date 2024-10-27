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«Лацио» обыграл «Дженоа» в матче серии А

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Лацио» дома победил «Дженоа» в матче 9-го тура чемпионата Италии — 3:0. Игра прошла на стадионе «Олимпико».

Голы в матче забили Тиджани Нослин, Родригес Педро и Матиас Весино.

«Лацио» набрал 16 очков и занимает пятое место в турнирной таблице серии А. «Дженоа» (6) находится на 18-й строчке.

Италия. Серия А. 9-й тур
27 окт, 17:00. Olimpico (Рим)
Лацио
3:0
Дженоа

В другом матче «Монца» и «Венеция» сыграли вничью — 2:2.

«Монца» располагается на 16-й строчке с 16 баллами. «Венеция» (5) идет на 19-й строчке.

Италия. Серия А. 9-й тур
27 окт, 17:00. U-Power Stadium (Монца)
Монца
2:2
Венеция

Источник: Таблица серии А
ФК Венеция
ФК Дженоа
ФК Лацио
ФК Монца
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