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«Лацио» дома обыграл «Дженоа»

15:28
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«Лацио» вырвал победу у «Дженоа» (4:3) в матче 34-го тура чемпионата Италии.

Игрок хозяев Хоакин Корреа оформил дубль. Экс-футболист «Ростова» Эльдор Шомуродов, играющий за «Дженоа», забил один гол.

«Лацио» с 64 баллами занимает 6-е место в турнирной таблице, «Дженоа» (36) располагается на 13 строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

34-й тур

«Лацио» — «Дженоа» — 4:3 (2:0)

Голы: Корреа, 30 (1:0). Иммобиле, 43 — с пенальти (2:0). Марушич, 47 — в свои ворота (2:1). Луис Альберто, 48 (3:1). Корреа, 56 (4:1). Скамакка, 80 — с пенальти (4:2). Шомуродов, 81 (4:3).

«Лацио»: Рейна, Раду, Худт, Лукас (Катальди, 57), Лулич (Фарес, 67), Луис Альберто (Пароло, 82), Марушич, Милинкович-Савич (Перейра, 83), Лаццари, Иммобиле, Корреа (Акпа-Акпро, 82).

«Дженоа»: Перин, Мазиелло, Дзаппакоста (Кассата, 69), Гольданига, Бираски, Радованович (Гильоне, 46), Бадель, Стротман (Ровелла, 52), Зайц (Пьяца, 46), Дестро (Скамакка, 46), Шомуродов.

Предупреждения: Бираски, 32. Радованович, 42. Лукас, 45. Мазиелло, 70. Катальди, 79. Фарес, 81. Кассата, 90+2.

Судья: Джакомелли (Италия).

2 мая. Рим. Стадион Олимпийский.

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