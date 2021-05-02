«Лацио» дома обыграл «Дженоа»
«Лацио» вырвал победу у «Дженоа» (4:3) в матче 34-го тура чемпионата Италии.
Игрок хозяев Хоакин Корреа оформил дубль. Экс-футболист «Ростова» Эльдор Шомуродов, играющий за «Дженоа», забил один гол.
«Лацио» с 64 баллами занимает 6-е место в турнирной таблице, «Дженоа» (36) располагается на 13 строчке.
Чемпионат Италии. Серия А
34-й тур
«Лацио» — «Дженоа» — 4:3 (2:0)
Голы: Корреа, 30 (1:0). Иммобиле, 43 — с пенальти (2:0). Марушич, 47 — в свои ворота (2:1). Луис Альберто, 48 (3:1). Корреа, 56 (4:1). Скамакка, 80 — с пенальти (4:2). Шомуродов, 81 (4:3).
«Лацио»: Рейна, Раду, Худт, Лукас (Катальди, 57), Лулич (Фарес, 67), Луис Альберто (Пароло, 82), Марушич, Милинкович-Савич (Перейра, 83), Лаццари, Иммобиле, Корреа (Акпа-Акпро, 82).
«Дженоа»: Перин, Мазиелло, Дзаппакоста (Кассата, 69), Гольданига, Бираски, Радованович (Гильоне, 46), Бадель, Стротман (Ровелла, 52), Зайц (Пьяца, 46), Дестро (Скамакка, 46), Шомуродов.
Предупреждения: Бираски, 32. Радованович, 42. Лукас, 45. Мазиелло, 70. Катальди, 79. Фарес, 81. Кассата, 90+2.
Судья: Джакомелли (Италия).
2 мая. Рим. Стадион Олимпийский.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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