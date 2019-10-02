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«Лацио» договорился о подписании нового контракта с Корреа

17:54
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«Лацио» намерен подписать новый контракт с нападающим Хоакином Корреа. Стороны достигли принципиального соглашения о заключении договора до 2024 года, утверждает Sky Italia.

По новому контракту 25-летний футболист будет зарабатывать 2 миллиона евро в год плюс бонусы, что сделает его четвертым самым высокооплачиваемым игроком команды после Чиро Иммобиле, Сергея Милинковича-Савича и Лукаса Лейвы. Также в контракте будет прописана сумма отступных за футболиста: 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне нападающий провел 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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