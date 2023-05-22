«Лацио» — четвертый клуб с 20 матчами на ноль в сезоне со времен введения трех очков за победу

«Лацио» стал четвертым клубом, который сыграл 20 сухих матчей за сезон со времен введения в серии А трех очков за победу в 1994 году.

Римляне победили «Удинезе» со счетом 1:0 в матче 36-го тура чемпионата Италии.

Таким образом, «Лацио» присоединился к «Роме» (сезоны-2003/04 и 2013/14), «Милану» (2010/11) и «Ювентусу» (2011/12, 2013/14, 2015/16 и 2017/18).