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Сегодня, 00:39

«Лацио» дома победил «Болонью», Жиго забил гол

Сергей Разин
корреспондент
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«Лацио» в матче 13-го тура чемпионата Италии на своем поле обыграл «Болонью» со счетом 3:0.

Отличились экс-защитник «Спартака» Самюэль Жиго, Маттиа Цакканьи и Фисайо Деле-Баширу. На 35-й минуте при счете 0:0 вторую желтую карточку получил полузащитник гостей Томмазо Побега.

«Лацио» одержал пятую победу подряд и с 28 очками расположился на пятом месте в турнирной таблице, «Болонья» с 18 очками — на восьмой строчке.

Италия. Серия А. 13-й тур
24 нояб, 22:45. Olimpico (Рим)
Лацио
3:0
Болонья

ФК Болонья
ФК Лацио
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4
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