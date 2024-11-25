«Лацио» дома победил «Болонью», Жиго забил гол
«Лацио» в матче 13-го тура чемпионата Италии на своем поле обыграл «Болонью» со счетом 3:0.
Отличились экс-защитник «Спартака» Самюэль Жиго, Маттиа Цакканьи и Фисайо Деле-Баширу. На 35-й минуте при счете 0:0 вторую желтую карточку получил полузащитник гостей Томмазо Побега.
«Лацио» одержал пятую победу подряд и с 28 очками расположился на пятом месте в турнирной таблице, «Болонья» с 18 очками — на восьмой строчке.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|13
|9
|2
|2
|20-9
|29
|
2
|Интер
|13
|8
|4
|1
|31-14
|28
|
3
|Фиорентина
|13
|8
|4
|1
|27-10
|28
|
4
|Аталанта
|13
|9
|1
|3
|34-16
|28
|
5
|Лацио
|13
|9
|1
|3
|28-14
|28
|
6
|Ювентус
|13
|6
|7
|0
|21-7
|25
|
7
|Милан
|12
|5
|4
|3
|20-14
|19
|
8
|Болонья
|12
|4
|6
|2
|15-16
|18
|
9
|Удинезе
|12
|5
|1
|6
|15-18
|16
|
10
|Эмполи
|12
|3
|6
|3
|9-10
|15
|
11
|Торино
|13
|4
|3
|6
|16-19
|15
|
12
|Рома
|13
|3
|4
|6
|14-18
|13
|
13
|Парма
|13
|2
|6
|5
|17-21
|12
|
14
|Верона
|13
|4
|0
|9
|17-32
|12
|
15
|Кальяри
|13
|2
|5
|6
|14-24
|11
|
16
|Дженоа
|13
|2
|5
|6
|11-24
|11
|
17
|Комо
|13
|2
|4
|7
|13-25
|10
|
18
|Монца
|13
|1
|6
|6
|11-16
|9
|
19
|Лечче
|12
|2
|3
|7
|5-21
|9
|
20
|Венеция
|12
|2
|2
|8
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38 тур
|23.11
|17:00
|
Верона – Интер
|0 : 5
|23.11
|20:00
|
Милан – Ювентус
|0 : 0
|23.11
|22:45
|
Парма – Аталанта
|1 : 3
|24.11
|14:30
|
Дженоа – Кальяри
|2 : 2
|24.11
|17:00
|
Комо – Фиорентина
|0 : 2
|24.11
|17:00
|
Торино – Монца
|1 : 1
|24.11
|20:00
|
Наполи – Рома
|1 : 0
|24.11
|22:45
|
Лацио – Болонья
|3 : 0
|25.11
|20:30
|
Эмполи – Удинезе
|- : -
|25.11
|22:45
|
Венеция – Лечче
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|9
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|9
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Валентино Лазаро
Торино
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|12
|1
|4
|
|
Павел Давидович
Верона
|6
|1
|2
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|7
|1
|2
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