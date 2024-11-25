«Лацио» дома победил «Болонью», Жиго забил гол

«Лацио» в матче 13-го тура чемпионата Италии на своем поле обыграл «Болонью» со счетом 3:0.

Отличились экс-защитник «Спартака» Самюэль Жиго, Маттиа Цакканьи и Фисайо Деле-Баширу. На 35-й минуте при счете 0:0 вторую желтую карточку получил полузащитник гостей Томмазо Побега.

«Лацио» одержал пятую победу подряд и с 28 очками расположился на пятом месте в турнирной таблице, «Болонья» с 18 очками — на восьмой строчке.