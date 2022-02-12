Дубль Цаканьи принес «Лацио» победу над «Болоньей»

«Лацио» дома разгромил «Болонью» в матче серии А

«Лацио» одержал победу над «Болоньей» (3:0) в матче 25-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме.

В составе римской команды дублем отметился Маттиа Цаканья. Еще один мяч с пенальти забил Чиро Иммобиле.

Таким образом, «Лацио» набрал 42 очка и закрепился на шестом месте в турнирной таблице серии А. «Болонья» с 28 баллами осталась на 13-й позиции.