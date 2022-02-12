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Сегодня, 18:55

Дубль Цаканьи принес «Лацио» победу над «Болоньей»

«Лацио» дома разгромил «Болонью» в матче серии А
Карен Саркисян
Корреспондент
Футболисты «Лацио».
Фото AFP

«Лацио» одержал победу над «Болоньей» (3:0) в матче 25-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме.

В составе римской команды дублем отметился Маттиа Цаканья. Еще один мяч с пенальти забил Чиро Иммобиле.

Таким образом, «Лацио» набрал 42 очка и закрепился на шестом месте в турнирной таблице серии А. «Болонья» с 28 баллами осталась на 13-й позиции.

Италия. Серия А. 25-й тур
12 февр, 17:00. Olimpico (Рим)
Лацио
3:0
Болонья
Голы
Иммобиле, 13 (1:0), Дзакканьи, 53 (2:0), Дзакканьи, 63 (3:0)
Лацио
Стракоша Луис Фелипе Габаррон (Раду, 78 ) Лукас (Катальди, 66 ) Луис Альберто Дзакканьи (Моро, 78 ) Милинкович-Савич (Башич, 83 ) Лаццари Марушич Педро (Фелипе Андерсон, 66 ) Иммобиле
Болонья
Скорупски Хики (Виньято, 78) Сумаоро (Бонифаци, 58) Теат Дейкс (Касиус, 46) Медель Сориано (Барроу, 46) Схаутен (Эбишер, 66) Сванберг Орсолини Арнаутович
Предупреждения
Луис Альберто 40, Лукас 58  -  Сванберг 20, Медель 45
Судьи
Пиччинини (Италия)

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⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Вильярреал 0
Реал 0
Перерыв

1X

19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Интер

ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
Чиро Иммобиле
Футбол
ФК Болонья
ФК Лацио
серия А
0
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Серия А: «Наполи» — «Интер», «Аталанта» — «Ювентус» и другие матчи 25-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 23 16 5 2 54-19 53
2
 Наполи 24 16 4 4 45-16 52
3
 Милан 24 16 4 4 49-26 52
4
 Ювентус 24 13 6 5 36-21 45
5
 Аталанта 23 12 7 4 45-28 43
6
 Лацио 25 12 6 7 52-39 42
7
 Рома 24 12 3 9 40-30 39
8
 Фиорентина 23 11 3 9 41-33 36
9
 Верона 24 9 6 9 43-40 33
10
 Торино 23 9 5 9 30-23 32
11
 Эмполи 24 8 6 10 37-47 30
12
 Сассуоло 24 7 8 9 39-42 29
13
 Болонья 24 8 4 12 29-40 28
14
 Удинезе 23 6 9 8 33-36 27
15
 Специя 24 7 5 12 26-44 26
16
 Сампдория 24 6 5 13 33-41 23
17
 Кальяри 24 4 8 12 24-45 20
18
 Венеция 23 4 6 13 20-42 18
19
 Дженоа 24 1 11 12 20-45 14
20
 Салернитана 23 3 3 17 16-55 11
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38 тур
12.02 17:00
Лацио – Болонья
 3 : 0
12.02 20:00
Наполи – Интер
 - : -
12.02 22:45
Торино – Венеция
 - : -
13.02 14:30
Милан – Сампдория
 - : -
13.02 17:00
Верона – Удинезе
 - : -
13.02 17:00
Дженоа – Салернитана
 - : -
13.02 17:00
Эмполи – Кальяри
 - : -
13.02 20:00
Сассуоло – Рома
 - : -
13.02 22:45
Аталанта – Ювентус
 - : -
14.02 22:45
Специя – Фиорентина
 - : -
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 19
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 18
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 6
Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

 6
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 20 1 7
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 20 1 4
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 22 1 4
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