«Лацио» близок к покупке хавбека «Барселоны»

«Лацио» близок к тому, чтобы усилиться полузащитником «Барселоны» Рафиньей, сообщает Goal.com.

По информации источника, римляне могут подписать 27-летнего бразильца за 12 миллионов евро. Сообщается, что каталонцы готовы отпустить игрока, а «Лацио» ищет хавбека после срыва сделки с Давидом Сильвой.

В сезоне-2019/20 Рафинья провел за «Барселону» 33 матча, на его счету 4 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 9,5 миллиона евро.