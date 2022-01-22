«Лацио» — «Аталанта»: Миранчук сыграет в стартовом составе

«Лацио» и «Аталанта» назвали стартовые составы на матч 23-го тура чемпионата Италии. У гостей с первых минут на поле выйдет российский полузащитник Алексей Миранчук.

«Лацио»: Стракоша, Хюсай, Рамос, Патрик, Марушич, Милинкович-Савич, Лейва, Луис Альберто, Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи.

«Аталанта»: Муссо, Скальвини, Демирал, Паломино, Джимшити, Фройлер, Пессина, Пеццелла, Дзаппакоста, Миранчук, Пикколи.