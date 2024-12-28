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Сегодня, 20:45

«Лацио» — «Аталанта»: смотреть трансляцию матча чемпионата Италии

«Лацио» сыграет с «Аталантой» в чемпионате Италии 28 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.
Фото Reuters

«Лацио» сыграет с «Аталантой» в 18-м туре чемпионата Италии в субботу, 28 декабря. Матч пройдет на Олимпийском стадионе в Риме (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Лацио» — «Аталанта» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 17-ти туров серии А бело-голубые набрали 34 очка и занимают четвертое место в турнирной таблице. Клуб из Бергамо с 40-ка баллами идет на первой строчке чемпионата Италии.

Италия. Серия А. 18-й тур
28 дек, 22:45. Olimpico (Рим)
Лацио
Аталанта

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
ФК Аталанта
ФК Лацио
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 17 13 1 3 42-19 40
2
 Наполи 17 12 2 3 26-12 38
3
 Интер 16 11 4 1 42-15 37
4
 Лацио 17 11 1 5 32-24 34
5
 Фиорентина 16 9 4 3 29-13 31
6
 Ювентус 17 7 10 0 28-13 31
7
 Болонья 16 7 7 2 23-18 28
8
 Милан 16 7 5 4 25-16 26
9
 Удинезе 17 7 2 8 21-26 23
10
 Дженоа 18 4 7 7 16-27 19
11
 Рома 17 5 4 8 23-23 19
12
 Торино 17 5 4 8 17-22 19
13
 Эмполи 18 4 7 7 17-21 19
14
 Парма 18 4 6 8 25-34 18
15
 Лечче 17 4 4 9 11-29 16
16
 Комо 17 3 6 8 18-30 15
17
 Верона 17 5 0 12 21-40 15
18
 Кальяри 17 3 5 9 16-28 14
19
 Венеция 17 3 4 10 17-30 13
20
 Монца 18 1 7 10 16-25 10
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37 тур
38 тур
28.12 17:00
Эмполи – Дженоа
 1 : 2
28.12 17:00
Парма – Монца
 2 : 1
28.12 20:00
Кальяри – Интер
 - : -
28.12 22:45
Лацио – Аталанта
 - : -
29.12 14:30
Удинезе – Торино
 - : -
29.12 17:00
Наполи – Венеция
 - : -
29.12 20:00
Ювентус – Фиорентина
 - : -
29.12 22:45
Милан – Рома
 - : -
30.12 20:30
Комо – Лечче
 - : -
30.12 22:45
Болонья – Верона
 - : -
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ЖК
Г
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 12
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 12
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 10
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Лукас Бельтран

Лукас Бельтран

Фиорентина

 4
Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич

Милан

 4
И К Ж
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 10 2 2
Фредерик Гильбер

Фредерик Гильбер

Лечче

 13 2 2
Джексон Чачуа

Джексон Чачуа

Верона

 16 1 4
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