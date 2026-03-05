«Лацио» и «Аталанта» сыграли вничью в первом 1/2 финала матче Кубка Италии

«Аталанта» вырвала ничью в первом матче 1/2 финала Кубка Италии против «Лацио» — 2:2. Игра прошла в Риме на стадионе «Олимпико».

На 8-й минуте нападающий гостей Никола Крстович забил гол, но ВАР отменил его из-за офсайда. В начале второй половины команды обменялись голами — у римской команды забил Фисайо Деле-Баширу, а у гостей — Марио Пашалич. На 87-й минуте встречи Булайе Диа вывел «Лацио» вперед. Однако бергамской команде удалось уйти от поражения в концовке встречи благодаря голу Юнуса Мусы.

Ответная игра пройдет в Бергамо 22 апреля.

Кубок Италии. 1/2 финала.

04 марта, 23:00. Олимпийский (Рим)

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