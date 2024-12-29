«Аталанта» на выезде сыграла вничью с «Лацио»

«Аталанта» в матче 18-го тура чемпионата Италии в гостях сыграла вничью с «Лацио» со счетом 1:1.

На гол Фисайо Деле-Баширу бергамаски ответили точным ударом Марко Брешианини.

После этого матча «Аталанта» с 41 очком занимает первое место в турнирной таблице, «Лацио» с 35 очками — на четвертой строчке.