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«Аталанта» на выезде сыграла вничью с «Лацио»

Сергей Разин
корреспондент
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28 декабря. «Аталанта» сыграла вничью с «Лацио» (1:1).
Фото AFP

«Аталанта» в матче 18-го тура чемпионата Италии в гостях сыграла вничью с «Лацио» со счетом 1:1.

На гол Фисайо Деле-Баширу бергамаски ответили точным ударом Марко Брешианини.

После этого матча «Аталанта» с 41 очком занимает первое место в турнирной таблице, «Лацио» с 35 очками — на четвертой строчке.

Италия. Серия А. 18-й тур
28 дек, 22:45. Olimpico (Рим)
Лацио
1:1
Аталанта

ФК Аталанта
ФК Лацио
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 18 13 2 3 43-20 41
2
 Интер 17 12 4 1 45-15 40
3
 Наполи 17 12 2 3 26-12 38
4
 Лацио 18 11 2 5 33-25 35
5
 Фиорентина 16 9 4 3 29-13 31
6
 Ювентус 17 7 10 0 28-13 31
7
 Болонья 16 7 7 2 23-18 28
8
 Милан 16 7 5 4 25-16 26
9
 Удинезе 17 7 2 8 21-26 23
10
 Дженоа 18 4 7 7 16-27 19
11
 Рома 17 5 4 8 23-23 19
12
 Торино 17 5 4 8 17-22 19
13
 Эмполи 18 4 7 7 17-21 19
14
 Парма 18 4 6 8 25-34 18
15
 Лечче 17 4 4 9 11-29 16
16
 Комо 17 3 6 8 18-30 15
17
 Верона 17 5 0 12 21-40 15
18
 Кальяри 18 3 5 10 16-31 14
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 Венеция 17 3 4 10 17-30 13
20
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Лацио – Аталанта
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