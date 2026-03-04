«Лацио» и «Аталанта» сыграют в Кубке Италии 4 марта

«Лацио» и «Аталанта» сыграют в первом матче 1/2 финала Кубка Италии в среду, 4 марта. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Риме (Италия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями и результатом игры «Лацио» — «Аталанта» следите в матч-центре «СЭ».

Кубок Италии. 1/2 финала.

04 марта, 23:00. Олимпийский (Рим)

Встречу будет транслировать телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Эфир на федеральном канале начнется в 22.55 мск, за 5 минут до стартового свистка.

На предыдущей стадии турнира «Лацио» обыграл «Болонью» (1:1, пенальти — 4:1), а «Аталанта» выиграла у «Ювентуса» (3:0). Ответный матч между соперниками пройдет 24 апреля в Бергамо.