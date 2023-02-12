«Аталанта» на выезде обыграла «Лацио»

«Аталанта» в матче 22-го тура чемпионата Италии обыграла «Лацио» со счетом 2:0.

Отличились Давиде Дзаппакоста и Расмус Хойлунд.

После этого матча «Аталанта» с 41 очком занимет третье место в турнирной таблице, «Лацио» с 39 очками — на шестой строчке.