«Лацио» арендовал Канчельери

«Лацио» объявил об аренде у «Вероны» полузащитника Маттео Канчельери. Как говорится в сообщении клуба, римский клуб будет иметь право выкупа игрока на определенных условиях.

Ранее также сообщалось об интересе к 20-летнему итальянцу со стороны «Сассуоло».

В сезоне-2021/22 Канчельери забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 14 матчах за «Верону». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.