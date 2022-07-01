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Сегодня, 02:41

«Лацио» арендовал Канчельери

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Лацио» объявил об аренде у «Вероны» полузащитника Маттео Канчельери. Как говорится в сообщении клуба, римский клуб будет иметь право выкупа игрока на определенных условиях.

Ранее также сообщалось об интересе к 20-летнему итальянцу со стороны «Сассуоло».

В сезоне-2021/22 Канчельери забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 14 матчах за «Верону». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

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