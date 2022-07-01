«Лацио» арендовал Канчельери
«Лацио» объявил об аренде у «Вероны» полузащитника Маттео Канчельери. Как говорится в сообщении клуба, римский клуб будет иметь право выкупа игрока на определенных условиях.
Ранее также сообщалось об интересе к 20-летнему итальянцу со стороны «Сассуоло».
В сезоне-2021/22 Канчельери забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 14 матчах за «Верону». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.
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15
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17
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18
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Фиорентина – Кремонезе
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Ювентус – Сассуоло
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Лацио – Болонья
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Монца – Торино
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