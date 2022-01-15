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Сегодня, 16:44

Лаббадиа станет новым главным тренером «Дженоа»

Иван Шитик
Корреспондент

«Дженоа» уже определился со специалистом, который займет пост главного тренера команды. Им станет немец Бруно Лаббадиа, сообщает Calciomercato.

Лаббадиа находится без работы с января 2021-го, когда ушел из «Герты». До этого он работал с «Вольфсбургом», «Штутгартом», «Гамбургом» и другими немецкими командами.

15 января главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко был отправлен в отставку. Украинец возглавил «грифонов» 7 ноября 2021 года.

При Шевченко генуэзская команда выиграла всего одну игру из 11 — у «Салернитаны» (1:0) в Кубке Италии, еще 7 матчей закончились поражениями, также было три ничьих.

«Дженоа» занимает 19-е место в серии А.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 0
Челси 0
2-й тайм

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Арсенал

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
ФК Дженоа
Бруно Лаббадиа
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 20 15 4 1 51-16 49
2
 Милан 21 15 3 3 46-23 48
3
 Наполи 21 13 4 4 37-15 43
4
 Аталанта 20 12 5 3 44-26 41
5
 Ювентус 21 11 5 5 32-21 38
6
 Рома 21 10 2 9 35-28 32
7
 Фиорентина 20 10 2 8 34-29 32
8
 Лацио 21 9 5 7 43-39 32
9
 Торино 20 8 4 8 27-19 28
10
 Сассуоло 21 7 7 7 36-33 28
11
 Эмполи 21 8 4 9 34-42 28
12
 Верона 21 7 6 8 37-35 27
13
 Болонья 20 8 3 9 28-33 27
14
 Удинезе 19 4 8 7 28-34 20
15
 Сампдория 21 5 5 11 28-38 20
16
 Специя 21 5 4 12 21-41 19
17
 Венеция 20 4 5 11 18-37 17
18
 Кальяри 21 3 7 11 21-42 16
19
 Дженоа 21 1 9 11 20-39 12
20
 Салернитана 19 3 2 14 13-43 11
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38 тур
21.12 20:30
Удинезе – Салернитана
 - : -
21.12 22:45
Дженоа – Аталанта
 0 : 0
21.12 22:45
Ювентус – Кальяри
 2 : 0
22.12 18:30
Венеция – Лацио
 1 : 3
22.12 18:30
Сассуоло – Болонья
 0 : 3
22.12 20:30
Верона – Фиорентина
 1 : 1
22.12 20:30
Интер – Торино
 1 : 0
22.12 20:30
Рома – Сампдория
 1 : 1
22.12 22:45
Наполи – Специя
 0 : 1
22.12 22:45
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Джованни Симеоне

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Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

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Тео Эрнандес

Милан

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Роберто Сориано

Болонья

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Лацио

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Венеция

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