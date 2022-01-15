Лаббадиа станет новым главным тренером «Дженоа»

«Дженоа» уже определился со специалистом, который займет пост главного тренера команды. Им станет немец Бруно Лаббадиа, сообщает Calciomercato.

Лаббадиа находится без работы с января 2021-го, когда ушел из «Герты». До этого он работал с «Вольфсбургом», «Штутгартом», «Гамбургом» и другими немецкими командами.

15 января главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко был отправлен в отставку. Украинец возглавил «грифонов» 7 ноября 2021 года.

При Шевченко генуэзская команда выиграла всего одну игру из 11 — у «Салернитаны» (1:0) в Кубке Италии, еще 7 матчей закончились поражениями, также было три ничьих.

«Дженоа» занимает 19-е место в серии А.