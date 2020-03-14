La Repubblica: чемпионат Италии продолжится не раньше 3 мая
23:13
Чемпионат Италии, вероятно, продолжится не раньше 3 мая, информирует La Repubblica. Ранее турнир был остановлен из-за распространения коронавируса до 3 апреля. Однако медицинский персонал большинства клубов уверен, что период карантина будет продлен еще на месяц.
По последним данным, в итальянских клубах зафиксированы 11 случаев заражения.
Семь игроков заболели в «Сампдории», трое — в «Фиорентине» и еще один — в «Ювентусе».
Чемпионат Европы может быть перенесен на следующий год, что даст возможность европейским чемпионатам закончить свои турниры, несмотря на остановки.
Во всем мире заражены более 142 тысяч человек в 135 странах. Порядка 5,3 тысячи человек скончались.
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020