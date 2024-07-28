La Gazzetta dello Sport видит Илича в составе «Торино», а не «Зенита»
Ведущее спортивное издание Италии видит Ивана Илича в составе «Торино» в сезоне-2024/25.
Несмотря на информацию о возможном переходе 23-летнего серба в «Зенит», итальянская газета ставит Илича в предполагаемый стартовый состав «Торино» на новый чемпионат.
При этом при схеме 3-5-2, которую собирается использовать Паоло Ваноли, ведущее издание Апеннин отводит Иличу роль одного из трех опорных полузащитников.
Сам Илич находится в расположении «Торино» и вышел накануне в стартовом составе в товарищеском матче против клуба серии В «Кремонезе».
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13
|Верона
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|0-0
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14
|Лечче
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|0-0
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15
|Удинезе
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16
|Кальяри
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|0-0
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17
|Эмполи
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Парма
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|0-0
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19
|Комо
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20
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|17.08
|19:30
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Дженоа – Интер
|- : -
|17.08
|19:30
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Парма – Фиорентина
|- : -
|17.08
|21:45
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Милан – Торино
|- : -
|17.08
|21:45
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Эмполи – Монца
|- : -
|18.08
|19:30
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Болонья – Удинезе
|- : -
|18.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|18.08
|21:45
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Кальяри – Рома
|- : -
|18.08
|21:45
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Лацио – Венеция
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|19.08
|19:30
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Лечче – Аталанта
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|21:45
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Ювентус – Комо
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