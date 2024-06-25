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Сегодня, 17:34

La Gazzetta dello Sport: «ПСЖ» предложил Хвиче контракт на 5 лет с зарплатой 7,5 миллионов евро

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«Пари Сен-Жермен» предложил форварду «Наполи» Хвичи Кварацхелии контракт на 5 лет с зарплатой 7,5 миллионов евро за сезон, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, в начале месяца у «ПСЖ» состоялось несколько контактов с агентом грузинского футболиста Мамукой Джугели. И данное предложение было одобрено окружением игрока.

В то же время «Наполи» и главный тренер Антонио Конте продолжают совершать попытки сохранить Кварацхелию в команде. Клуб подготовил для футболиста проект нового контракта, согласно которому его зарплата вырастет больше, чем в три раза (с 1,5 до 5 милилонов еро в год с бонусами). Кроме того, соглашение подразумевает продление сотрудничества до 2028 год, а также включение пункта с отступными в размере более 120 миллионов евро.

«ПСЖ» пока предлагает «Наполи» за трансфер игрока 100 миллионов евро и, по информации La Gazzetta dello Sport, взял паузу на несколько недель, чтобы последить за развитием событий.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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