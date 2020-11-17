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La Gazzetta dello Sport: «Милан» хочет продлить контракт с Ибрагимовичем до 2022 года

10:07
Златан Ибрагимович. Фото ФК «Милан».
Златан Ибрагимович. Фото ФК «Милан».
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может получить новый контракт. Миланский клуб хочет продлить соглашение с 39-летним шведом до 2022 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Срок его действующего контракта истекает летом 2021 года.

Отмечается, что Ибрагимович уверен в том, что клубу по итогам текущего розыгрыша чемпионата Италии удастся попасть в Лигу чемпионов, так что готов остаться в Милане.

В нынешнем сезоне Златан забил 8 голов за 5 матчей серии А.

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