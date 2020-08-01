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La Gazzetta dello Sport: Иличич страдает от депрессии

16:05
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Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич по личным причинам отправился в Словению и не примет участия в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «ПСЖ», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации итальянских СМИ, он испытывает психические проблемы, а именно страдает от депрессии.

Ранее Йосип признавался, что у него был страх закончить карьеру летом 2018 года, когда он попал в больницу с таинственной болезнью, которую тогда описывали как «аномальную повторяющуюся инфекцию».

Словенский хавбек в этом сезоне забил 21 гол и сделал девять голевых передач в 34 официальных матчах.

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