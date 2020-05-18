La Gazzetta dello Sport: Дибала подпишет контракт с «Ювентусом» до 2025 года

«Ювентус» продлит контракт с аргентинским нападающим Пауло Дибалой. Соглашенеи будет рассчитано до 2025 года, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Все бумаги будут оформлены, как только агент игрока сможет отправиться в Италию.

Пока агент не смог выехать в страну в связи с нынешней ситуацией, связанной с пандемией коронавируса. Отмечается, что обсуждения нового контракта станут лишь формальностью.

Дибале будет предложены новые условия контракта, а его нынешняя зарплата в 7,5 миллиона евро увеличится, также к соглашению будут добавлены новые бонусы.

В сезоне-2019/20 нападающий провел 34 матча за «Ювентус», забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.